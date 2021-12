Ariadna Romero attacca Soleil e svela per chi fa il tifo al GF Vip (Di sabato 18 dicembre 2021) Ariadna Romero dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi con Soleil Sorge, ha risposto ad alcune domande con protagonista la concorrente del Grande Fratello Vip, svelando pure chi è la sua concorrente preferita. Ariadna Romero attacca Soleil Sorge e svela per chi fa il tifo al GF Vip Ci volevo io per mettere al posto suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021)dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi conSorge, ha risposto ad alcune domande con protagonista la concorrente del Grande Fratello Vip,ndo pure chi è la sua concorrente preferita.Sorge eper chi fa ilal GF Vip Ci volevo io per mettere al posto suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ariadna Romero attacca Soleil e svela per chi fa il tifo al GF Vip - Giusepp72686358 : RT @_asiaforever_: A me Ariadna Romero ha proprio rotto il cazzo. Lei, le sue frecciatine dette con il sorriso e i cuoricini e la sua finta… - lilyrosemylove : Ma vedi te se devo dare ragione ad Ariadna Romero #gfvip #fuorisoleil #prelemi - meneresto : RT @_asiaforever_: A me Ariadna Romero ha proprio rotto il cazzo. Lei, le sue frecciatine dette con il sorriso e i cuoricini e la sua finta… - Manuel02551 : Ma è Ariadna Romero non Adriana Volpe ?? #gfvip -