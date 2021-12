Alessandro Borghi, chi è la fidanzata Irene: “Più interessante di me” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’attore Alessandro Borghi è fidanzato con la manager e modella. “Mi faceva sentire un ignorante” e per questo l’ha voluta Gli uomini per essere interessanti devono avere accanto una donna, possibilmente più interessante di loro. E lui ce l’ha. Così l’attore Alessandro Borghi in un intervista a Io Donna parlando della fidanzata Irene Forti. Alessandro Borghi (Getty Images)Manager e modella, la ritiene una persona più interessante di quanto lo sia lui. Lei legge quattro libri a settimana, ha dichiarata nell’intervista, una cosa che lo faceva sentire ignorante e così ha detto che bisognava mettersi alla pari. Come tutti l’attore si è confrontato innanzitutto con sé stesso, analizzando il proprio modo di ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’attoreè fidanzato con la manager e modella. “Mi faceva sentire un ignorante” e per questo l’ha voluta Gli uomini per essere interessanti devono avere accanto una donna, possibilmente piùdi loro. E lui ce l’ha. Così l’attorein un intervista a Io Donna parlando dellaForti.(Getty Images)Manager e modella, la ritiene una persona piùdi quanto lo sia lui. Lei legge quattro libri a settimana, ha dichiarata nell’intervista, una cosa che lo faceva sentire ignorante e così ha detto che bisognava mettersi alla pari. Come tutti l’attore si è confrontato innanzitutto con sé stesso, analizzando il proprio modo di ...

