“Vietati i tatuaggi a colori, sono dannosi”: bufera sulla nuova norma Ue (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Prima di partorire certe decisioni, l’Unione europea potrebbe consultare Lercio. Se non altro potremmo sperare in risate a denti stretti. Invece fa sul serio e tira fuori misure che farebbero strabuzzare gli occhi anche a un fanciullo. L’ultima di queste è la decisione di vietare i tatuaggi a colori a partire dal 4 gennaio. Sì, avete capito benissimo, non è affatto uno scherzo. Bruxelles ha stabilito che gli inchiostri che contengono isopropanolo – solvente vietato dall’Ue – sono potenzialmente pericolosi, dunque da mettere al bando. Così l’Ue vieta i tatuaggi a colori Sostanzialmente secondo i vertici europei, questo tipo di inchiostri potrebbero seccare l’epidermide, irritare gli occhi, causare danni al sistema nervoso e addirittura rivelarsi cancerogeni. Soltanto i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Prima di partorire certe decisioni, l’Unione europea potrebbe consultare Lercio. Se non altro potremmo sperare in risate a denti stretti. Invece fa sul serio e tira fuori misure che farebbero strabuzzare gli occhi anche a un fanciullo. L’ultima di queste è la decisione di vietare ia partire dal 4 gennaio. Sì, avete capito benissimo, non è affatto uno scherzo. Bruxelles ha stabilito che gli inchiostri che contengono isopropanolo – solvente vietato dall’Ue –potenzialmente pericolosi, dunque da mettere al bando. Così l’Ue vieta iSostanzialmente secondo i vertici europei, questo tipo di inchiostri potrebbero seccare l’epidermide, irritare gli occhi, causare danni al sistema nervoso e addirittura rivelarsi cancerogeni. Soltanto i ...

