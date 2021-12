Valentina Lodovini e Francesco Scianna sul set di ‘Conversazioni con altre donne’ (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono terminate a Tropea le riprese di ‘Conversazioni con altre donne’, esordio di Filippo Conz, interpretato da Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Produzione italo-argentina di 39 FILMS e MG Producciones con troupe e cast in gran parte locale Sono terminate a Tropea le riprese della commedia ‘Conversazioni con altre donne’, esordio alla regia di lungometraggio di Filippo Conz, interpretato da Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Il film, una co-produzione Italia / Argentina di Alfredo Federico, Simona Banchi e Gaston Gallo per 39 FILMS e MG Producciones, in associazione con Adler Entertainment, Laser Digital Film e in collaborazione con Rai ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono terminate a Tropea le riprese dicon, esordio di Filippo Conz, interpretato da. Produzione italo-argentina di 39 FILMS e MG Producciones con troupe e cast in gran parte locale Sono terminate a Tropea le riprese della commediacon, esordio alla regia di lungometraggio di Filippo Conz, interpretato da. Il film, una co-produzione Italia / Argentina di Alfredo Federico, Simona Banchi e Gaston Gallo per 39 FILMS e MG Producciones, in associazione con Adler Entertainment, Laser Digital Film e in collaborazione con Rai ...

