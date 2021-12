Uomini e Donne anticipazioni: Gemma torna in studio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi, 17 dicembre 2021, Gemma tornerà nello studio di Uomini e Donne. La popolare dama è stata a lungo lontano dallo schermo per via del suo contagio ma, ora, è pronta a rimettersi in gioco e a cercare l’amore; cosa succederà nell’appuntamento di oggi con il dating show? Da qualche tempo a questa parte Gemma Galgani era scomparsa da Uomini e Donne. La dama, infatti, aveva dovuto passate un lungo periodo di quarantena dopo essere risultata positiva e così, per farla partecipare lo stesso alle puntate, la conduttrice aveva pensato di farla collegare in video chiamata. Nella puntata che andrà in onda oggi, registrata qualche tempo fa, assisteremo però al ritorno della donna e, sopratutto agli sviluppi della sua relazione con Leonardo. Spazio anche a Matteo, che sta ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi, 17 dicembre 2021,tornerà nellodi. La popolare dama è stata a lungo lontano dallo schermo per via del suo contagio ma, ora, è pronta a rimettersi in gioco e a cercare l’amore; cosa succederà nell’appuntamento di oggi con il dating show? Da qualche tempo a questa parteGalgani era scomparsa da. La dama, infatti, aveva dovuto passate un lungo periodo di quarantena dopo essere risultata positiva e così, per farla partecipare lo stesso alle puntate, la conduttrice aveva pensato di farla collegare in video chiamata. Nella puntata che andrà in onda oggi, registrata qualche tempo fa, assisteremo però al ritorno della donna e, sopratutto agli sviluppi della sua relazione con Leonardo. Spazio anche a Matteo, che sta ...

