(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Gran Finale per, sabato 18 dicembre, in duomo, alle ore 20,30, ideata dalla Associazione Gestione Musica, un progetto articolato che ha visto le associazioni concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo nella sezione Nuove Istanze 2021, con il progetto “Celebrazione, Tradizione, Innovazione”, 15 concerti che coinvolgono oltre il comune di, che ha sostenuto la kermesse, anche le città di Benevento, Amalfi e Brienza. Il dicembre “sacro”, dopo l’apertura dedicata a Dante, continua con una serata dal titolo Oratorio de. C’è l’idea che la musica sacra non debba essere frutto di spiritualità, bensì di emozioni derivanti dalla varietà di strumenti e voci, di colori e sfumature che permettono di toccare l’anima ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salerno Classica: ultimo appuntamento con l'Oratorio di Noel ** - ChieffiOlga : L’ Oratorio de Noel di Salerno Classica - Ultimo appuntamento del cartellone ufficiale sabato 18 dicembre alle ore… - salernocitta : L’ Oratorio de Noel di Salerno Classica - oxygeneeuropeen : @dilunaedithe LMAO io sono di vicino salerno e sul confine con la provincia di avellino quindi è una classica faida… - inforcampania : SALERNO - PENULTIMO APPUNTAMENTO DELLA PRIMA EDIZIONE DI SALERNO CLASSICA -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Classica

Gran Finale per, sabato 18 dicembre, in duomo, alle ore 20,30, ideata dalla Associazione Gestione Musica. Si tratta di un progetto articolato che ha visto le associazioni concorrere e ottenere il ...... che si tiene domani 18 dicembre 2021 alle ore 21,00 al Teatro Ghirelli di. Si chiude con ... dove spazia fra musica jazz, rock,e araba. Ha studiato sia musicache jazz e ha ...Stampa Gran Finale per Salerno Classica, sabato 18 dicembre, in duomo, alle ore 20,30, ideata dalla Associazione Gestione Musica, un progetto articolato che ha visto le associazioni concorrere e otten ...Gran Finale per Salerno Classica, sabato 18 dicembre, in duomo, alle ore 20,30, ideata dalla Associazione Gestione Musica. Si tratta di un progetto articolato che ha visto le associazioni concorrere e ...