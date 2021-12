Salernitana, Colantuono: «Troppa differenza, il nostro campionato è un altro» (Di sabato 18 dicembre 2021) Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Salernitana-Inter: le sue dichiarazioni SITUAZIONE – «Veniamo da un momento particolare, non vorrei più tornare sul tema. Sono partite difficili, c’è Troppa differenza. Abbiamo incontrato sei squadre nettamente superiori a noi ed è chiaro che diventa complicato. Alcune poi le abbiamo trovate nel momento migliore. E’ chiaro che il nostro campionato non è questo». SERIE A – «Le partite non sono semplici, però ci sarebbe bisogno di puntellare la rosa perchè tanti di questi ragazzi giocano anche con acciacchi. Abbiamo avuto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Stefano, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter Stefano, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di-Inter: le sue dichiarazioni SITUAZIONE – «Veniamo da un momento particolare, non vorrei più tornare sul tema. Sono partite difficili, c’è. Abbiamo incontrato sei squadre nettamente superiori a noi ed è chiaro che diventa complicato. Alcune poi le abbiamo trovate nel momento migliore. E’ chiaro che ilnon è questo». SERIE A – «Le partite non sono semplici, però ci sarebbe bisogno di puntellare la rosa perchè tanti di questi ragazzi giocano anche con acciacchi. Abbiamo avuto ...

