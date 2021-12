Rincari bollette luce e gas: fino a 10 rate per pagare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per quanto riguarda i temuti Rincari delle bollette di luce e gas, dal gennaio 2022, e fino ad aprile, si potranno pagare le fatture a rate. fino a un massimo di 10. La norma contro il caro bollette si trova in un emendamento omnibus del Governo alla manovra della legge di bilancio, che comprende una serie di novità. Fra queste: il taglio di Irpef e Irap, il rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv; ma anche la riscrittura del patent box e delle nuove norme “salva-comuni“. fino al nuovo fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto. bollette, rate per le famiglie La regola contro il caro bollette inserita in manovra ha lo scopo di contenere per il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per quanto riguarda i temutidelledie gas, dal gennaio 2022, ead aprile, si potrannole fatture aa un massimo di 10. La norma contro il carosi trova in un emendamento omnibus del Governo alla manovra della legge di bilancio, che comprende una serie di novità. Fra queste: il taglio di Irpef e Irap, il rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv; ma anche la riscrittura del patent box e delle nuove norme “salva-comuni“.al nuovo fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto.per le famiglie La regola contro il caroinserita in manovra ha lo scopo di contenere per il ...

