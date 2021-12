Questa TikToker partita da una forcina dopo 28 baratti è proprietaria di una casa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una 30enne americana, Demi Skipper, è riuscita a diventare proprietaria di un appartamento attraverso una serie di scambi di oggetti sulla piattaforma social Tik Tok. Da una semplice forcina per capelli è arrivata a ottenere un’intera casa. Come riporta la Bbc, Skipper ha intrapreso il progetto “Trade Me” (“scambiami”) nel maggio 2020. Nel corso del tempo ha scambiato varie cose, tra cui un paio di orecchini, un iPhone e tre trattori, fino a ottenere una casa. Oggi la 30enne di San Francisco, in California, è la proprietaria di una abitazione a Nashville, nel Tennesse. La ragazza ha iniziato scambiando una forcina per un paio di orecchini economici. Poi è passata a quattro bicchieri da margarita e poi a un aspirapolvere, cercando su siti come eBay, Marketplace e Craigslist per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una 30enne americana, Demi Skipper, è riuscita a diventaredi un appartamento attraverso una serie di scambi di oggetti sulla piattaforma social Tik Tok. Da una sempliceper capelli è arrivata a ottenere un’intera. Come riporta la Bbc, Skipper ha intrapreso il progetto “Trade Me” (“scambiami”) nel maggio 2020. Nel corso del tempo ha scambiato varie cose, tra cui un paio di orecchini, un iPhone e tre trattori, fino a ottenere una. Oggi la 30enne di San Francisco, in California, è ladi una abitazione a Nashville, nel Tennesse. La ragazza ha iniziato scambiando unaper un paio di orecchini economici. Poi è passata a quattro bicchieri da margarita e poi a un aspirapolvere, cercando su siti come eBay, Marketplace e Craigslist per ...

Vende le sue scorregge in barattolo e guadagna 100mila dollari in tre settimane Vende le sue scorregge in barattolo e guadagna 100mila dollari. L'idea di Stephanie Matto, nota come Stepanka, youtuber e tiktoker.

