Nuovo scossone in Vaticano. Lascia Turkson, uomo chiave della riforma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una nuova grave crisi in Vaticano, ma anche il segnale che se le cose non vanno. E Papa Francesco non ci pensa due volte a cambiare. Il cardinale ghanese Peter Turkson, uno degli uomini che ha incarnato la riforma della Curia voluta dal Papa, lascerà l'incarico il 31 dicembre. Lo ha già comunicato ai suoi collaboratori anche non c'è ancora una comunicazione ufficiale. L'interesse per l'opinione pubblica per questa notizia deriva dal fatto che Turkson aveva fin qui guidato il dicastero-chiave della riforma, quello dello sviluppo umano integrale, che è uno dei superdicasteri che accorpa in sé tutte le competenze che riguardano l'incarnazione sociale della fede cattolica: dalla crisi ecologica, alla sezione che si occupa dei migranti.

