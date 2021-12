“Non c’è più”. Carolina Marconi e il tumore, la notizia più bella: “Ora un figlio” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Carolina Marconi, il racconto in diretta tv. Abbiamo imparato a conoscere la sua bellezza, ma anche la sua immensa forza e il suo sorriso, nonostante il difficile momento che ha vissuto l’ex gieffina. Un sorriso che non ha smesso mai di brillare sul viso di Carolina Marconi, nonostante la dolorosa diagnosi del tumore al seno. Ma nello studio di Storie Italiane, come sempre, le sue sono parole di coraggio e di speranza per tutte le donne che si trovano a lottare con la terribile malattia. Nello studio televisivo di Eleonora Daniele, una puntata interamente dedicata a Telethon, durante la quale l’intervento di Carolina Marconi non poteva che essere esemplare per molti. Un percorso certamente stancante, segnato da momenti difficilissimi, ma che l’ex gieffina ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021), il racconto in diretta tv. Abbiamo imparato a conoscere la sua bellezza, ma anche la sua immensa forza e il suo sorriso, nonostante il difficile momento che ha vissuto l’ex gieffina. Un sorriso che non ha smesso mai di brillare sul viso di, nonostante la dolorosa diagnosi delal seno. Ma nello studio di Storie Italiane, come sempre, le sue sono parole di coraggio e di speranza per tutte le donne che si trovano a lottare con la terribile malattia. Nello studio televisivo di Eleonora Daniele, una puntata interamente dedicata a Telethon, durante la quale l’intervento dinon poteva che essere esemplare per molti. Un percorso certamente stancante, segnato da momenti difficilissimi, ma che l’ex gieffina ha ...

