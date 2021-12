Natale 2021 a Formia tra mercatini, mostre e concerti: il programma degli eventi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Formia – mercatini, mostre, concerti, spettacoli, giochi e animazione per bambini, stand espositivi, tradizioni che si rispettano. Non mancheranno le illuminazioni che riscalderanno l’atmosfera e accompagneranno il percorso delle manifestazioni. È il ricco e variegato programma del Natale 2021 promosso dall’amministrazione comunale di Formia, che a distanza di breve tempo dal suo insediamento ha allestito un ampio calendario (consultabile anche sul sito istituzionale www.comune.Formia.lt.it e sulla pagina Facebook del Comune) che spazia a 360° su tutto l’intero territorio, dal centro città alle periferie. “L’amministrazione, nonostante le limitate risorse finanziarie e la conferma soltanto negli ultimi giorni da parte ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021), spettacoli, giochi e animazione per bambini, stand espositivi, tradizioni che si rispettano. Non mancheranno le illuminazioni che riscalderanno l’atmosfera e accompagneranno il percorso delle manifestazioni. È il ricco e variegatodelpromosso dall’amministrazione comunale di, che a distanza di breve tempo dal suo insediamento ha allestito un ampio calendario (consultabile anche sul sito istituzionale www.comune..lt.it e sulla pagina Facebook del Comune) che spazia a 360° su tutto l’intero territorio, dal centro città alle periferie. “L’amministrazione, nonostante le limitate risorse finanziarie e la conferma soltanto negli ultimi giorni da parte ...

