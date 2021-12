Napoli, sequestrati oltre 50 chili di cocaina per oltre 2 milioni: un arresto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – oltre 50 chili di cocaina per un prezzo di mercato di circa due milioni di euro sono stati sequestrati nel corso di un’operazione degli agenti del commissariato Vasto Arenaccia di Napoli, agli ordini del vice questore aggiunto Manuela Marafioti. A Casoria i poliziotti hanno notato a bordo di un’auto Citroen C3 Picasso di colore bianco un uomo che ha cercato di divincolarsi nel traffico per eludere un controllo. Gli agenti sono allora scesi dall’auto di servizio e hanno bloccato l’uomo. Nel corso di una perquisizione, in un sottovano ricavato artigianalmente sotto il sedile anteriore del passeggero hanno trovato 13 panetti di cocaina del peso di un chilo ciascuno. Si è decisa quindi una perquisizione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti50diper un prezzo di mercato di circa duedi euro sono statinel corso di un’operazione degli agenti del commissariato Vasto Arenaccia di, agli ordini del vice questore aggiunto Manuela Marafioti. A Casoria i poliziotti hanno notato a bordo di un’auto Citroen C3 Picasso di colore bianco un uomo che ha cercato di divincolarsi nel traffico per eludere un controllo. Gli agenti sono allora scesi dall’auto di servizio e hanno bloccato l’uomo. Nel corso di una perquisizione, in un sottovano ricavato artigianalmente sotto il sedile anteriore del passeggero hanno trovato 13 panetti didel peso di un chilo ciascuno. Si è decisa quindi una perquisizione ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del TPC hanno consegnato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per la custodia giudiziale, num… - anteprima24 : ** ##Napoli, sequestrati oltre 50 chili di #Cocaina per oltre 2 milioni: un #Arresto ** - CoppolaLiliana : RT @WWFitalia: Sei trappole illegali e richiami acustici vietati, decine di #uccelli protetti tra cui cardellini, tordi, lucherini e verzel… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri del TPC hanno consegnato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per la custodia giudiziale, numerosi… - TERRA_2020 : RT @WWFitalia: Sei trappole illegali e richiami acustici vietati, decine di #uccelli protetti tra cui cardellini, tordi, lucherini e verzel… -