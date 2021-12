Mauro Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro: la vicenda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra gatta da pelare per Mauro Icardi e Wanda Nara, una delle coppie più chiacchierate dal gossip e dal mondo del calcio. Questa volta, però, le loro beghe familiari non c’entrano nulla con quanto sta accadendo attorno alla loro relazione iniziata tra le polemiche. Dall’Argentina, infatti, è arrivata una accusa per “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale” nei confronti della società detenuta dal duo sudamericano. La World Marketing Football SRL, che ha sede legale nel nostro Paese, è finita sotto alla lente d’ingrandimento delle autorità. Mauro Icardi e Wanda Nara denunciati: cosa succede? È Il Corriere dello Sport a riportare la situazione. Il quotidiano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra gatta da pelare per, una delle coppie più chiacchierate dal gossip e dal mondo del calcio. Questa volta, però, le loro beghe familiari non c’entrano nulla con quanto sta accadendo attorno alla loro relazione iniziata tra le polemiche. Dall’Argentina, infatti, è arrivata una accusa per “di”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale” nei confronti della società detenuta dal duo sudamericano. La World Marketing Football SRL, che ha sede legale nel nostro Paese, è finita sotto alla lente d’ingrandimento delle autorità.: cosa succede? È Il Corriere dello Sport a riportare la situazione. Il quotidiano ...

