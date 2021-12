La7 | Pregliasco sbotta davanti alle tesi no vax della deputata Ue Donato | “Dice scemenze” L’ex leghista smentita anche dal conduttore

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Scontro in diretta a L’aria che tira su La7 tra l’europarlamentare Francescae il virologo Fabrizioteorie no vax del, che ha parlato di “cosiddetti vaccini”, lo scienziato ha perso la pazienza: “Ma perchésempre? Non è accettabile, basta. I vaccini proteggono”. A smentireilFrancesco Magnani, che è intervenuto portando a sostegno dii numeri dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi per Covid, crollati rispetto all’anno scorso quando non c’era la disponibilità dei vaccini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il professor Fabrizio Pregliasco perde la pazienza e sbotta contro Francesca Donato, l'europarlamentare no vax, in un botta e risposta a L'aria che tira su La7 sul tema dei vaccini e della protezione garantita contro il ...Il virologo si è infuriato in tv con l'eurodeputata Francesca Donato, che aveva parlato di "cosiddetto vaccino". Durissima la sua reazione: "Perché dice sempre scemenze? Basta, per favore!"