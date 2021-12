Incendio in un campo nomadi del foggiano: morti due bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Foggia – Un Incendio è divampato in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia, e alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme. All’interno di una baracca sono stati trovati morti due bambini di 4 e 2 anni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) Foggia – Unè divampato in una Stornara, in provincia di Foggia, e alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme. All’interno di una baracca sono stati trovatiduedi 4 e 2 anni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. (fonte Adnkronos)

