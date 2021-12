Green pass, Rasi: “Va ridotta durata, dopo 5 mesi perde validità ogni giorno” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “dopo 5-6 mesi il Green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus, se fossimo in bassa circolazione non sarebbe un problema ma in un momento di alta circolazione si deve pensare di ridurre la durata”. Lo ha detto Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “5-6ilun po’ dirispetto alla circolazione del virus, se fossimo in bassa circolazione non sarebbe un problema ma in un momento di alta circolazione si deve pensare di ridurre la”. Lo ha detto Guido, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, a ‘Buon’ su Sky Tg24. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

