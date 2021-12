GF Vip, Tommaso Zorzi gela alcuni concorrenti: “Ci vuole un pelo sullo stomaco…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Commentando le dinamiche del Grande Fratello Vip 6 ai microfoni di R101, nel suo spazio all’interno del programma di Maurizio Costanzo, il vincitore della scorsa edizione Tommaso Zorzi ci è andato giù duro. “Il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare” ha spiegato Zorzi, affermando di parlare soprattutto da ex concorrente. “Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio nell’ultimo GF mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte”. L’allusione – neanche troppo velata – è al triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che ha tenuto banco nelle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Commentando le dinamiche del Grande Fratello Vip 6 ai microfoni di R101, nel suo spazio all’interno del programma di Maurizio Costanzo, il vincitore della scorsa edizioneci è andato giù duro. “Il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare” ha spiegato, affermando di parlare soprattutto da ex concorrente. “Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio nell’ultimo GF mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte”. L’allusione – neanche troppo velata – è al triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che ha tenuto banco nelle ...

