E se il pranzo di Natale fosse a distanza | in videoconferenza | come sarebbe?

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ventuno sono i mesi passati dall’inizio del cambiamento. Un tempo infinito, che ci sembra molto più lungo perché buona parte l’abbiamo passato da soli, senza fare una cosa che ci contraddistingueesseri umani: stare in mezzo alla gente. Socializzare ci aiuta a sciogliere i nodi mentali, a conoscere nuovi mondi, ad appassionarci, a contaminarci con le persone, a rivivere con loro momenti tristi e felici del nostro passato e a generarne di nuovi, che un giorno ricorderemo con un’emozione pari o superiore a quella provata in quel momento. Se ci sono occasioni in cui, per nostra volontà, ci integriamo in una cerchia di persone, ce ne sono altre che non possiamo fare proprio a meno di evitare: le tanto agognate – per alcuni in particolare, vedi la voce single – feste comandate. Ogni anno, nel giorno del 25 dicembre, si ripetono alcune domande a cui abbiamo fatto ...