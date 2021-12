“Cuore”: in radio il singolo di Arisa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quinto estratto da “Ero Romantica”, ultimo lavoro discografico di Arisa, “Cuore” è da oggi in radio. Cuore: un brano intenso È forse la traccia più intensa di questo meraviglioso album. Meraviglioso perché Arisa si mette a nudo in questo lungo percorso alla scoperta della sua poliedrica personalità. Ombre e luci si alternano in un tunnel che si allarga e si restringe. Arisa ci fa da chauffeur e, mentre guida la sua sfavillante limousine, si racconta in un turbinio di salite e discese. La strada è impervia, almeno all’inizio, e le uniche luci sono i fari dell’auto: due dita di luce che indagano il buio. Le ruote divorano asfalto nero. Arisa affonda il piede sull’acceleratore e ci informa che sediamo di fianco alla dark lady, una predatrice che incarna il vampiro e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quinto estratto da “Ero Romantica”, ultimo lavoro discografico di, “” è da oggi in: un brano intenso È forse la traccia più intensa di questo meraviglioso album. Meraviglioso perchési mette a nudo in questo lungo percorso alla scoperta della sua poliedrica personalità. Ombre e luci si alternano in un tunnel che si allarga e si restringe.ci fa da chauffeur e, mentre guida la sua sfavillante limousine, si racconta in un turbinio di salite e discese. La strada è impervia, almeno all’inizio, e le uniche luci sono i fari dell’auto: due dita di luce che indagano il buio. Le ruote divorano asfalto nero.affonda il piede sull’acceleratore e ci informa che sediamo di fianco alla dark lady, una predatrice che incarna il vampiro e ...

RosyMerola : #ARISA: 'Cuore' è il nuovo singolo da oggi in radio e con lyric video #CuoreArisa - SinergicaMentis : ARISA: 'Cuore' è il nuovo singolo da oggi in radio e con lyric video - euxjt99 : RT @RadioAirplay_it: #Cuore è il nuovo singolo di @ARISA_OFFICIAL in tutte le #radio da domani 17 dicembre #NewSingle #OnAir ??#radiodate-… - radiokemonia : Stai ascoltando: Mina-Volami nel cuore La musica anni 80 solo su - MatMusic_radio : Blind - Cuore Nero -