Covid, De Luca: “C’è una maledetta accelerata nella diffusione del virus. Dovremo chiudere reparti ordinari e riaprire le terapie intensive” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “C’è una maledetta accelerata diffusione del Covid, siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie intensive”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta settimanale. “Siamo al punto che se continua questa ondata Dovremo chiudere reparti ordinari e riaprire i reparti di terapia intensiva – ha detto – Ieri ho dato indicazione ai direttori generali di riattivare i posti di terapie intensiva a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “C’è unadel, siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamole”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo Deconsueta diretta settimanale. “Siamo al punto che se continua questa ondatadi terapia intensiva – ha detto – Ieri ho dato indicazione ai direttori generali di riattivare i posti diintensiva a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

