Cinque casi di variante Omicron nella provincia di Bergamo, tre persone collegate tra loro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bergamo. Cinque casi di variante Omicron nella provincia di Bergamo. Lo comunica l’Ats di Bergamo. Tre persone sono collegate tra loro, mentre le altre due non hanno collegamenti né tra loro né con le prime tre. Tutti i Cinque casi avevano da tempo completato il ciclo vaccinale ma non avevano ancora ricevuto la dose booster. Tutti i Cinque casi sono stati messi in isolamento obbligatorio già dal momento in cui hanno effettuato il tampone antigenico; hanno tutti sintomi lievi, sono in buone condizioni e stanno effettuando la quarantena presso il loro domicilio. I loro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021)didi. Lo comunica l’Ats di. Tresonotra, mentre le altre due non hanno collegamenti né trané con le prime tre. Tutti iavevano da tempo completato il ciclo vaccinale ma non avevano ancora ricevuto la dose booster. Tutti isono stati messi in isolamento obbligatorio già dal momento in cui hanno effettuato il tampone antigenico; hanno tutti sintomi lievi, sono in buone condizioni e stanno effettuando la quarantena presso ildomicilio. I...

Advertising

alcinx : RT @istsupsan: ??Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in #Italia ??incidenza di 4,1 casi per mille assistiti ??sotto i c… - a_volanti : Anche gli avvocati che dovessero essere reclutati dalla PA per l’attuazione del #PNRR non dovranno temere di essere… - RuvoLiveIt : Report Asl, a Ruvo di Puglia registrati cinque casi positivi nel periodo 6-12 dicembre - polistodisrotis : Sono sveglia con l'ansia dalle cinque con lo stomaco in gola. (No, non voglio consigli) (Hai mai pensato…? Si ci ho… - SAIBI2001 : Tre ex detenuti rilasciati dalla prigione di Humera,in alcuni casi dopo avervi trascorso cinque mesi, hanno riferit… -