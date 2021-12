Cda Tim | Labriola pronto a entrare | dossier aperti dopo l' uscita di Gubitosi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La voce era nell’aria, ma Affaritaliani.it può confermarlaaver sentito fonti qualificate: Luigi, 60 anni, non ha più incarichi all’interno di Tim. Lascia dunque il seggio in consiglio di amministrazione a Pietroche sarà quindi confermato al timone dell’ex-Sipaver già ricevuto le principali deleghe operative. Segui su affaritaliani.it

Il contratto triennale siglato con il broadcaster , infatti, prevede un esborso minimo perdi 340 milioni all'anno . Ma nella comunità finanziaria si vocifera che le revenues dal calcio ...Pochi giorni fa il fondo statunitense ha dichiarato che il proprio approccio "è di natura amichevole" e in tal senso "KKR intende confrontarsi quanto prima con ildiper ottenere il supporto ...Raggiunto l’accordo per l’addio del manager durante il cda di Tim, per lui nessun bonus extra contratto. Il direttore generale Pietro Labriola favorito per la successione Dal consiglio di amministrazi ...Luigi Gubitosi lascia Tim, esce dal cda e dal gruppo. Il manager, secondo quanto si apprende, ha trovato un accordo con la società che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse ...