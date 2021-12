Caso Greta Beccaglia, il conduttore denuncia chi lo ha offeso via web: profili al setaccio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dicembre 2021 - Giorgio Micheletti, il giornalista conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora Greta Beccaglia , la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina ... Leggi su lanazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dicembre 2021 - Giorgio Micheletti, il giornalistadella trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora, la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina ...

Advertising

qn_lanazione : Caso Greta Beccaglia, il conduttore denuncia chi lo ha offeso via web: profili al setaccio - iamnicole_02 : @Mayla15363961 perché non sono fidanzati da quel che si è capito,si frequentavano solamente da poco prima che lei e… - davince70 : @storie_italiane posto che sono per la castrazione chimica vs chi molesta le donne, nel caso della pacca di sfuggit… - LarryFantasy : caso c a aleh mato a greta e brino a agatha - Lodamarco1 : RT @La7tv: #nonelarena Serrani, il tifoso del caso Greta Beccaglia: 'ho sbagliato, non so perché l'ho fatto' -