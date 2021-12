Calcio: Cioffi 'Concentrati su una gara alla volta, Cagliari tosto' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico del team friulano "Volgio vedere in campo il gruppo Udinese" UDINE - Il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, dopo le belle prove contro il Milan e il Crotone, scalda i motori in vista ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico del team friulano "Volgio vedere in campo il gruppo Udinese" UDINE - Il tecnico dell'Udinese, Gabriele, dopo le belle prove contro il Milan e il Crotone, scalda i motori in vista ...

