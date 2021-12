Caduta libera | Nicolò Scalfi supera ogni record | ecco quanto ha vinto

Leggi su ck12

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ennesima vittoria per, nel primo appuntamento dello speciale “Campionissimi”. Considerando tutte le puntate del game show in cui ha partecipato, si è portato a casa una somma da, tra i concorrenti più attesi di– Campionissimi, non ha deluso le aspettative. Nella prima delle quattro puntate speciali natalizie del game show condotto da Gerry Scotti, il giovane bresciano ha confermato il suo enorme talento portandosi per l’ennesima volta a casa il montepremi finale. (screenshot video)Oggi 23enne,era diventato campione diquando aveva 20 anni, confermandosi per ben 88 puntate ...