Brambati | “38 infortuni muscolari dovrebbero essere un campanello d’allarme”

Advertising

Milannews24_com : Brambati: «Lo staff di Pioli dovrebbe porsi delle domande sugli infortuni» - gilnar76 : Brambati: «Lo staff di Pioli dovrebbe porsi delle domande sugli infortuni» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Brambati: «Lo staff di #Pioli dovrebbe porsi delle domande sugli infortuni» - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Brambati: 'Credo che l'anti Inter sia l'Atalanta, ma gli infortuni hanno inciso su Milan e Napoli' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Brambati: 'Credo che l'anti Inter sia l'Atalanta, ma gli infortuni hanno inciso su Milan e Napoli' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brambati infortuni

... la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo, ex calciatore, ... Il Napoli invece è stato letteralmente subissato dagli: senza Koulibaly e Oshimen è ...Massimo, procuratore e amico di Luciano Spalletti rivela alcuni retroscena sulla squadra e la città. In casa azzurra la questione legata aglicomincia a diventare pesante: Osimhen e ...Massimo Brambati ha analizzato l’andamento del campionato di Serie A soffermandosi sui tanti infortuni del Milan: staffi di Pioli colpevole Massimo Brambati, noto procuratore, è intervenuto a TMW Radi ..."In casa Milan 38 infortuni muscolari in un anno e mezzo dovrebbero far accendere qualche campanello d'allarme nello staff di Pioli".