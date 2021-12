Australian Open, novità nel protocollo Covid: niente più isolamento all’arrivo a Melbourne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie per i tennisti, che si apprestano a volare in Australia per l’inizio della stagione 2022. Attraverso un comunicato, i governatori dello stato di Victoria e New South Wales hanno reso noto che per le persone che arrivano dall’estero non sarà obbligatorio trascorrere 3 giorni in isolamento una volta sbarcati in Australia. Sarà infatti sufficiente dimostrare di essere vaccinati ed attendere l’esito del tampone effettuato all’arrivo. La nuova stagione prenderà il via l’1 gennaio con l’Atp Cup, mentre il torneo più atteso, vale a dire gli Australian Open, andrà in scena dal 17 al 30 gennaio. Ricordiamo che solamente i tennisti vaccinati potranno prendervi parte. IL SITO DEGLI Australian Open SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie per i tennisti, che si apprestano a volare in Australia per l’inizio della stagione 2022. Attraverso un comunicato, i governatori dello stato di Victoria e New South Wales hanno reso noto che per le persone che arrivano dall’estero non sarà obbligatorio trascorrere 3 giorni inuna volta sbarcati in Australia. Sarà infatti sufficiente dimostrare di essere vaccinati ed attendere l’esito del tampone effettuato. La nuova stagione prenderà il via l’1 gennaio con l’Atp Cup, mentre il torneo più atteso, vale a dire gli, andrà in scena dal 17 al 30 gennaio. Ricordiamo che solamente i tennisti vaccinati potranno prendervi parte. IL SITO DEGLISportFace.

