Alex Soleil faccia a faccia (Di sabato 18 dicembre 2021) Il confronto di Alex Belli e Soleil Sorge Questa sera, venerdì 17 dicembre, nella puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto il suo ritorno Alex Belli. Un rientro in casa, questo, per avere un confronto (che lunedì non c’è stato) con gli altri coinquilini della casa, ma soprattutto con Soleil Sorge. Tutti i concorrenti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il confronto diBelli eSorge Questa sera, venerdì 17 dicembre, nella puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto il suo ritornoBelli. Un rientro in casa, questo, per avere un confronto (che lunedì non c’è stato) con gli altri coinquilini della casa, ma soprattutto conSorge. Tutti i concorrenti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - MediasetPlay : Alex e Soleil visti da Maria Monsè... Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la diretta… - GrandeFratello : Dall'amicizia alla passione: mesi intensi che hanno lasciato segni indelebili in Alex e Soleil... ma i due hanno an… - GiuGiuLolalove : RT @smiletiziano1: Ma Soleil sta praticamente dicendo che Alex gli ha detto che avrebbe lasciato Delia per restare con lei, non ce la facci… - gabbo9910 : Soleil (ad Alex):'Torna alla tua vita da set' È un nuovo modo per dire BYE BITCH?????? #gfvip -