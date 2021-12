Alessandro Basciano, chi è l’ex fidanzata Erjona Sulejmani: “Mi ha lasciato con un messaggio” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel recente passato di Alessandro Basciano c’è l’ex fidanzata modella ed influencer di origini libanesi Erjona Sulejmani. Vedremo stasera l’influencer ed imprenditore fare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dalle 21:30 su Canale 5. Alessandro Basciano e la rottura con l’ex fidanzata Erjona Sulejmani La scorsa estate Basciano e la Sulejmani avevano ufficializzato la relazione ed inizio giugno sui social con un post nel quale i due apparivano insieme felici durante una vacanza in Puglia. Una passione quella tra l’influencer e l’imprenditore che ha infuocato la loro estate ma che si è bruciata troppo presto e così a settembre arriva la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel recente passato dic’èmodella ed influencer di origini libanesi. Vedremo stasera l’influencer ed imprenditore fare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dalle 21:30 su Canale 5.e la rottura conLa scorsa estatee laavevano ufficializzato la relazione ed inizio giugno sui social con un post nel quale i due apparivano insieme felici durante una vacanza in Puglia. Una passione quella tra l’influencer e l’imprenditore che ha infuocato la loro estate ma che si è bruciata troppo presto e così a settembre arriva la ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Ery975 : RT @Aurix957: #gfvip Stasera al #GFVIP entreranno tre nuovi concorrenti ufficiali: - Eva Grimaldi; - Federica Calemme; - Alessandro Bascia… - ladywhiteblue : RT @TheBitchesAcc: ALESSANDRO BASCIANO SEI UN GRANDE SONO QUI A SUPPLICARTI E SPERARE CHE NON MI DELUDERAI SOPRATTUTTO CON SOLEDAD?????? #gfvi… - Francesca_0805 : RT @chiara_sciuto: A quanto lo quotiamo quel figo di Alessandro Basciano che entra per Sophie ma finirà per innamorarsi di Soleil? #solex #… - CosmoAk : RT @alessiaaall: Ma Alessandro Basciano che già da fuori offende Gianmaria dandogli del carciofo e dice che Sophie è il suo tipo? Guarda ch… -