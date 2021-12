Weekend a scuola di magia al fantastico Castello di Lunghezza (Di giovedì 16 dicembre 2021) A scuola di magia nel fantastico Castello di Babbo Natale. Piccoli segreti per aspiranti maghetti natalizi. 19 dicembre 2021 Castello di Lunghezza La magia di un mondo incantato e l’atmosfera natalizia che ancora sparge la sua polvere nel fantastico Castello di Babbo Natale, situato a Lunghezza alle porte di Roma. In attesa dell’Epifania ogni fine settimana, fino al 9 gennaio, la splendida Fata delle Nevi è pronta ad aprire le porte della casa di Santa Claus con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove Babbo Natale legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. Tutt’intorno il villaggio degli elfi a colorare di simpatia e sorrisi un week end ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Adineldi Babbo Natale. Piccoli segreti per aspiranti maghetti natalizi. 19 dicembre 2021diLadi un mondo incantato e l’atmosfera natalizia che ancora sparge la sua polvere neldi Babbo Natale, situato aalle porte di Roma. In attesa dell’Epifania ogni fine settimana, fino al 9 gennaio, la splendida Fata delle Nevi è pronta ad aprire le porte della casa di Santa Claus con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove Babbo Natale legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. Tutt’intorno il villaggio degli elfi a colorare di simpatia e sorrisi un week end ...

