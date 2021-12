“Vi dico la differenza tra ora e quando ero alla Juventus”: sentite le sue parole! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza a Bergamo e ha detto: “La mia Atalanta da scudetto? Tutto è possibile. Ho scelto Bergamo per Gasperini, ma che dure le sue sedute”. Demiral, Atalanta, Juventus Le parole di Demiral “Non ho mai fatto allenamenti duri come qui a Zingonia: la grande differenza con la Juve. Avevo altre offerte, poi ho parlato col mister e ho capito che poteva essere una grande opportunità Ronaldo? Un amico, una persona speciale, mi ha aiutato molto. Mi brucia essere fuori dalla Champions: senza i gol di CR7, lo United non sarebbe mai passato”. LEGGI ANCHE: Juventus, l’attaccante potrebbe arrivare dalla Premier League: la situazione! LEGGI ANCHE: Barcellona, nel mirino un giocatore della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha parlatoGazzetta dello Sport della sua esperienza a Bergamo e ha detto: “La mia Atalanta da scudetto? Tutto è possibile. Ho scelto Bergamo per Gasperini, ma che dure le sue sedute”. Demiral, Atalanta,Le parole di Demiral “Non ho mai fatto allenamenti duri come qui a Zingonia: la grandecon la Juve. Avevo altre offerte, poi ho parlato col mister e ho capito che poteva essere una grande opportunità Ronaldo? Un amico, una persona speciale, mi ha aiutato molto. Mi brucia essere fuori dChampions: senza i gol di CR7, lo United non sarebbe mai passato”. LEGGI ANCHE:, l’attaccante potrebbe arrivare dPremier League: la situazione! LEGGI ANCHE: Barcellona, nel mirino un giocatore della ...

