Venezia | Henry | “Serie A difficile | ma esaltante Un onore giocare contro maestri come Chiellini e Bonucci”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’attaccante del, Thomas, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali sociali del club, ha parlato dei suo primi mesi in Italia: “Il campionato italiano èe allo stesso tempoperché si tratta di una competizione più veloce rispetto a quella belga, dove i difensori fanno sentire la loro grande esperienza e le squadre rimangono compatte, dimostrando quanto la tattica del calcio italiano sia scrupolosa. È unper mecertidella difesa, ma mi piace anche pensare di poter rubare qualche segreto a campioniOsimhen e Ibrahimovic”. “Dal canto mio sento di migliorare di partita in partita, non solo ...