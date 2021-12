Vanoni | «Strehler e Gino Paoli mancavano totalmente di ironia Tognazzi cucinava un cibo pesantissimo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Su La Repubblica un’intervista a Ornella. A 87 anni, ha una parte in “7 donne e un mistero”, commedia noir diretta da Alessandro Genovesi, in sala il 25 dicembre con Warner. Anche se ha scelto la musica, laha recitato diverse volte al cinema. Il debutto fu nel 1961, con “Romolo e Remo” di Corbucci. «Ricordo che Virna Lisi era incazzata nera, giustamente, perché questo Steve Reeves, Romolo, tutto muscoli, la prende in braccio, inciampa e la trascina a terra. Un’altra volta passa a cavallo, la prende, cade e lei si fa male al coccige su un sasso. Lo odiava, poverina. Invece io stavo con l’altro, Gordon Scott, un vero muscoloso, non così pompato come l’imbecille. Ma in una scena in cui dico “Remo!” e gli corro incontro, eravamo a Pozzuoli, metto un piede su un soffione e volo urlando in braccio a lui. Noi avevamo le seggiole, Reeves aveva ...