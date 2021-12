Uomini e Donne: Gemma Galgani ha già dubbi su Leonardo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani dubita di Leonardo: “Mi destabilizza un po’. Gemma Galgani delusaNell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Gemma Galgani e Leonardo hanno raccontato come procede la loro conoscenza. Durante il racconto però, la dama è rimasta sbalordita da alcune affermazioni del cavaliere che a quanto pare poco le sono piaciute. Leonardo delude le aspettative di Gemma Ennesima delusione per Gemma Galgani? Beh per adesso sembra di si. Dopo aver trascorso la quarantena a casa per via del Covid, la dama è tornata a Uomini e ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) La dama didubita di: “Mi destabilizza un po’.delusaNell’ultima puntata diandata in onda su Canale 5,hanno raccontato come procede la loro conoscenza. Durante il racconto però, la dama è rimasta sbalordita da alcune affermazioni del cavaliere che a quanto pare poco le sono piaciute.delude le aspettative diEnnesima delusione per? Beh per adesso sembra di si. Dopo aver trascorso la quarantena a casa per via del Covid, la dama è tornata ae ...

