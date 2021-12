(Di giovedì 16 dicembre 2021)in provincia di. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 di, in relazione al monitoraggio-19, sta seguendo nel Distretto Pieve di Soligo un cluster composto attualmente da 92 persone di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Il cluster, come riporta l’Adnkronos, è correlato ad un pellegrinaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana., il viaggiato in dueBuona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due, sedici quelle che hanno raggiunto l’Umbria con auto propria. Il presunto caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è ricoverato in terapia intensiva. LEGGI ANCHE Farmaci anti-, sì dell'Ema al monoclonale sotrovimab e ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Covid Cluster di 92 persone a Pieve di Soligo, Treviso. 24 sono positivi, 3 sospetti e 65 contatti stretti. Il fo… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Maxi focolaio nel trevigiano dopo il pellegrinaggio ad Assisi. Intanto il bollettino regionale registra altre 22 vittime… - SecolodItalia1 : Treviso, focolaio Covid tra i pellegrini dopo un viaggio in pullman. Almeno 92 i contagiati - lavocedelne : RT @TgrRaiVeneto: Maxi focolaio nel trevigiano dopo il pellegrinaggio ad Assisi. Intanto il bollettino regionale registra altre 22 vittime… - TgrRaiVeneto : Maxi focolaio nel trevigiano dopo il pellegrinaggio ad Assisi. Intanto il bollettino regionale registra altre 22 vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso focolaio

NuovoCovid: 24 positivi su 92 partiti per un pellegrinaggio ad Assisi. Sono tutti fedeli di Pieve di Soligo, provincia diArgomenti trattati Covid, maxi -al ritorno dal pellegrinaggio ad Assisi Covid,di ritorno da un pellegrinaggio: le dinamiche Covid,di ritorno da un pellegrinaggio: ...Il pellegrinaggio ad Assisi e la catena di contagi di corona - virus dopo il viaggio. Il cluster a Pieve di Soligo () al momento è composto da 92 persone, di cui 24 positivi, tre casi sospetti e 65 contatti stretti ed è stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2, in relazione al ...FONTANAFREDDA - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti verso mezzogiorno in Via Brigata Osoppo nella zona industriale La Croce di Fontanafredda, per spegnere il principio di incendio scaturi ...Il caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è ricoverato in Terapia Intensiva . (TREVISO) - Cluster Covid di 92 persone dopo un viaggio ad Assisi è stato scoperto a Pieve di Soligo, in pr ...