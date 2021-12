Tragedia in Australia, esplode gioco gonfiabile: morti 4 bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragedia in Australia, dove in Tasmania è esploso un gioco gonfiabile. In seguito all’esplosione muoiono quattro bambini. Il luogo del tragico incidente nel paese oceanico (Via Screenshot)Una vera e propria Tragedia ha colpito l’Australia. Infatti nella regione della Tasmania quattro bambini hanno perso la vita all’interno di un castello gonfiabile. Infatti il gioco avrebbe preso fuoco per poi esplodere. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso di una festa di fine anno. Il capo della polizia della regione ha dichiarato alla stampa: “Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti. Altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi“. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 dicembre 2021)in, dove in Tasmania è esploso un. In seguito all’esplosione muoiono quattro. Il luogo del tragico incidente nel paese oceanico (Via Screenshot)Una vera e propriaha colpito l’. Infatti nella regione della Tasmania quattrohanno perso la vita all’interno di un castello. Infatti ilavrebbe preso fuoco per poire. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso di una festa di fine anno. Il capo della polizia della regione ha dichiarato alla stampa: “Posso tristemente confermare che quattrosono. Altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi“. ...

