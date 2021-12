Tim | sul tavolo del board il problema dei conti e l’affare Kkr

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non sarà un redde rationem, ma nemmeno ordinaria amministrazione. Per Tim si preannunciano giornate difficili, tra un presente non proprio roseo e un futuro tutto da scrivere. Domani è in programma una riunione del, che arriva a valle del terzo profit warning in un anno per il gruppo telefonico. Ovviamente, al netto dei numeri al ribasso, il piatto forte sulè l’offerta di Kkr per il 100% dell’ex monopolista, già suldel consiglio da tre settimane a dire il vero e all’esame di un apposito comitato messo in piedi all’indomani del passo indietro del ceo, Luigi Gubitosi. Con il governo ancora alla finestra e nell’attesa di capire se e come la possibile Opa americana su Tim possa possa portare all’agognata creazione della società unica della rete, con Open Fiber o Cassa Depositi e Prestiti playmaker e socio di ...