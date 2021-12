Spezia, Thiago Motta: «Fiducia? Passiamo alla prossima domanda» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta contro il Lecce in Coppa Italia. Le sue parole Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta del suo Spezia contro il Lecce in Coppa Italia. Le sue parole: LECCE – «E’ stata una partita che avevamo iniziato bene. Il Lecce è stato superiore a noi, questo ci fa accettare la nostra realtà in questo momento. Da qui dovremo ripartire per fare meglio. Ora abbiamo l’Empoli, sfida difficile da preparare al meglio.» Fiducia – «prossima domanda? Abbiamo Fiducia tutti e possiamo uscire da questa situazione.» CALENDARIO – «Per tutte il calendario è difficile, ora pensiamo all’Empoli poi alle altre.» SPIRITO – «Voglio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021), allenatore dello, ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta contro il Lecce in Coppa Italia. Le sue paroleha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta del suocontro il Lecce in Coppa Italia. Le sue parole: LECCE – «E’ stata una partita che avevamo iniziato bene. Il Lecce è stato superiore a noi, questo ci fa accettare la nostra realtà in questo momento. Da qui dovremo ripartire per fare meglio. Ora abbiamo l’Empoli, sfida difficile da preparare al meglio.»– «? Abbiamotutti e possiamo uscire da questa situazione.» CALENDARIO – «Per tutte il calendario è difficile, ora pensiamo all’Empoli poi alle altre.» SPIRITO – «Voglio ...

