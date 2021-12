(Di giovedì 16 dicembre 2021) Incidente mortale a Casciana Terme, in località Capannina. Unadi 56 anni, di Casciana. è deceduta e i suoi due bambini sono rimasti feriti in unotra duee un furgone. I bimbi sono stati trasferiti in incondizioni all’ospedaledi Cisanello. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

- italiaserait : Scontro tra tre auto nel pisano, muore donna: gravi i due figli - fisco24_info : Scontro tra tre auto nel pisano, muore donna: gravi i due figli: Incidente mortale a Casciana Terme, in località Ca…

Una donna è morta, e due bambini che erano a bordo con lei sono rimasti gravemente feriti, nello scontro tra tre auto avvenuto intorno all'ora di pranzo tra Ponsacco e Casciana Terme ...