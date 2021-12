Sciopero generale a Roma: metro, bus e ferrovie locali, le corse deviate o cancellate (Di giovedì 16 dicembre 2021) É iniziato alle 10 lo Sciopero del trasporto pubblico di Roma nell'ambito dello Sciopero generale indetta dai sindacati Cgil e Uil. Per quanto riguarda l'Atac, la metro A risulta attiva con riduzioni ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) É iniziato alle 10 lodel trasporto pubblico dinell'ambito delloindetta dai sindacati Cgil e Uil. Per quanto riguarda l'Atac, laA risulta attiva con riduzioni ...

Advertising

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - AngelantonioVis : RT @masaccio_: Quando preparavo l'esame di storia del giornalismo, uno degli esempi per spiegare quanto conservatrice fosse la stampa pre-a… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sciopero generale Cgil e Uil, Landini e Bombardieri: 'Piazze piene e seggi vuoti, la politica rifletta' -