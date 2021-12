Russia | Mosca | ' nuovo test di un missile ipersonico Tsirkon'

Advertising

giulia_anderson : RT @formichenews: Una National Cyber Force. Il piano di Londra contro Mosca e Pechino Scrive @giulia_anderson ?? - formichenews : Una National Cyber Force. Il piano di Londra contro Mosca e Pechino Scrive @giulia_anderson ??… - Falcerossa : RT @busettodavide: Il vertice virtuale tra Xi Jinping e Vladimir Putin è stato un (prevedibile) successo. Mese dopo mese #Cina e #Russia ra… - JensWoelk : RT @mastrobradipo: #Germania, ergastolo al sicario russo che uccise un ceceno a Berlino. Espulsi due diplomatici di #Mosca #Russia #Tierg… - ilcorriereblog : -

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che un altro test di lancio di un missile ipersonico Tsirkon è stato effettuato dalla fregata Admiral Gorshkov: lo scrive il giornale Vedomosti. "L'...Grandi giornate di sport attendono i ginnasti delle sezioni di Ritmica e Artistica maschile . Infatti, una delegazione dei piccoli attrezzi è volata a, in, per il torneo internazionale sperimentale denominato "Divine Grace" . L'incontro si terrà nella giornata di oggi e si concluderà poi domani e vedrà protagonista Martina Brambilla ...Per il Regno Unito, la Cina e la Russia minacciano l'uso libero e democratico di internet. Ecco la nuova strategia ...L’iniziativa ha coinvolto un’ottantina di illustri personalità moscovite, interessate alle eccellenze gastronomiche e enologiche di Langhe Monferrato e Roero che sono state a ...