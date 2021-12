Pillola Pfizer, c'è l'ok dell'Ema all'uso in emergenza: chi può prenderla e quando (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i farmaci ha dato il via libera all'uso della Pillola Pfizer anti Covid in situazioni di emergenza. Il parere positivo all'utilizzo del farmaco Paxlovid è stato diffuso oggi in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i farmaci ha dato il via libera all'usoanti Covid in situazioni di. Il parere positivo all'utilizzo del farmaco Paxlovid è stato diffuso oggi in ...

