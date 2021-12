Per fare un tavolo non ci vuole lo sciopero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo sciopero generale di oggi è un test importante soprattutto per Cgil e Uil. Un primo piano di valutazione riguarderà l’adesione da parte dei lavoratori, dopo il dato non proprio esaltante dello sciopero della scuola (6 per cento). L’altro piano riguarderà l’impatto politico e quindi le conseguenze concrete che i sindacati riusciranno a strappare al governo e ai partiti di maggioranza dopo la manifestazione di oggi. Ed è evidente che una cosa è funzione dell’altra. Il rischio per i leader sindacali che hanno indetto lo sciopero, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, è molto elevato perché se le conseguenze finali dello sciopero sono ancora incerte, una è già assodata: la rottura del fronte finora unitario con la Cisl di Luigi Sbarra, molto polemico rispetto alle ragioni e all’opportunità dello ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Logenerale di oggi è un test importante soprattutto per Cgil e Uil. Un primo piano di valutazione riguarderà l’adesione da parte dei lavoratori, dopo il dato non proprio esaltante dellodella scuola (6 per cento). L’altro piano riguarderà l’impatto politico e quindi le conseguenze concrete che i sindacati riusciranno a strappare al governo e ai partiti di maggioranza dopo la manifestazione di oggi. Ed è evidente che una cosa è funzione dell’altra. Il rischio per i leader sindacali che hanno indetto lo, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, è molto elevato perché se le conseguenze finali dellosono ancora incerte, una è già assodata: la rottura del fronte finora unitario con la Cisl di Luigi Sbarra, molto polemico rispetto alle ragioni e all’opportunità dello ...

Advertising

NicolaPorro : C'è uno che diceva che il virus è un raffreddore, poi ha preso la sua auto e l'ha parcheggiata nello spazio disabil… - borghi_claudio : Bisognerà fare qualcosa per il povero Crisanti... pare che improvvisamente stia cominciando a dire alcune cose sens… - ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - CUCHUSOM : RT @MarcoRizzoPC: Questo generale vuole andare casa per casa…Mentre per fare una risonanza magnetica in una struttura pubblica, devi attend… - SorryNs : RT @ilrisolutoreIT: Guardate che poi il “mi hanno detto di fare così” non basterà come scusa per salvarvi dal linciaggio… Così… Giusto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Per fare Brevi cenni sull'universo della cucina calabrese ... "tra i primi, pasta e patate alla tiella: per prepararla si mettono nel "ruoto" le patate e la pasta pasticciate, con il caciocavallo, si passa al forno e deve fare la crosticina; poi il pasticcio ...

Il neo presidente della Svizzera vuole promuovere l'uso dell'italiano nella Confederazione " Per me era logico fosse così", commentò al tempo, ma la costituzione svizzera non prevede questo ... difatti altri esponenti concorrenti, come Pierre Maudet, franco svizzero, ha deciso di non fare ...

Zuzu: «Per fare arte ci vuole un po' di incoscienza» Rolling Stone Italia Guida al regalo perfetto sfruttando le mega offerte MediaWorld Non sai che cosa regalare a Natale? Ecco la guida al regalo perfetto per fare un figurone, sfruttando tutte le migliori offerte MediaWorld.

... "tra i primi, pasta e patate alla tiella:prepararla si mettono nel "ruoto" le patate e la pasta pasticciate, con il caciocavallo, si passa al forno e devela crosticina; poi il pasticcio ...me era logico fosse così", commentò al tempo, ma la costituzione svizzera non prevede questo ... difatti altri esponenti concorrenti, come Pierre Maudet, franco svizzero, ha deciso di non...Non sai che cosa regalare a Natale? Ecco la guida al regalo perfetto per fare un figurone, sfruttando tutte le migliori offerte MediaWorld.