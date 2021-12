Napoli: Manolas verso l'addio, in Grecia fino a dopo Natale e poi l'Olympiakos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il quotidiano è probabilmente che l'esperienza napoletana del difensore si sia conclusa così . Il club partenopeo e l'Olympiakos lavorano per chiudere velocemente: il Napoli può incassare tra ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il quotidiano è probabilmente che l'esperienza napoletana del difensore si sia conclusa così . Il club partenopeo e l'lavorano per chiudere velocemente: ilpuò incassare tra ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Manolas fermato in partenza per la Grecia: aveva con sé ingente somma di denaro - Gazzetta_it : Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - SkyTG24 : #Napoli, Manolas fermato in aeroporto con oltre 20mila euro: multato - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ESCLUSIVA - #Napoli: è tempo di fare i conti in difesa. Individuato l'erede di #Manolas, gli azzurri avanzano l'offer… - CalcioNapoli24 : -