Napoli, agente Insigne: «Parti lontane, da gennaio via ai contatti con altri club» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'agente di Lorenzo Insigne ha parlato della questione rinnovo di contratto con il Napoli, rivelando che c'è distanze tra le Parti Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato della situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di contratto tra il suo assistito e il Napoli. SITUAZIONE – «De Laurentiis dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l'offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta. contatti azzerati? No, ci sentiamo abbastanza spesso. E d'accordo, l'ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria ...

