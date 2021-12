Morta la nonna più longeva del Lazio: Anna Noce (di Torrice) aveva 110 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Addio ad , la più longeva del è a 110 anni. È il sindaco di ( ), Alfonso Santangeli , ad affidare a il ricordo dell'anziana cittadina torriciana: 'Ho appreso la notizia poco fa e ci rattrista molto - ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Addio ad , la piùdel è a 110. È il sindaco di ( ), Alfonso Santangeli , ad affidare a il ricordo dell'anziana cittadina torriciana: 'Ho appreso la notizia poco fa e ci rattrista molto - ...

Advertising

giibbiii : @nontwittopiu tanta voglia di andare da nonna ps è morta - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morta la nonna più longeva del Lazio: Anna Noce (di Torrice) aveva 110 anni - ilmessaggeroit : Morta la nonna più longeva del Lazio: Anna Noce (di Torrice) aveva 110 anni - buonasulpane : Il mio frizzante 2021 ha visto: pandemia (come tutti) una dermatite abnorme in faccia per lo stress, mi sono tolt… - flamesborn_ : Mi sono rotta le palle, l’anno scorso è morta nonna e quindi ok, segno di lutto (che io non capisco non è che l’ann… -