Michele Bravi, un trauma ha cambiato la sua vita «Non riuscivo più a parlare» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Michele Bravi ha vissuto anni davvero complicati: dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto, il cantante ha vissuto il trauma come una malattia. Fortunatamente al suo fianco ha avuto una persona speciale che lo ha aiutato a superare il duro momento. Michele Bravi, parlando del suo fidanzato e del terribile momento che ha Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha vissuto anni davvero complicati: dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto, il cantante ha vissuto ilcome una malattia. Fortunatamente al suo fianco ha avuto una persona speciale che lo ha aiutato a superare il duro momento., parlando del suo fidanzato e del terribile momento che ha

Advertising

SanremoRai : ?? @michele_bravi con il brano “Inverno dei fiori” tra i Big di #Sanremo2022 - OndeFunky : Felice per @michele_bravi che ha fatto un percorso faticoso, profondo e si merita questo palco per testimoniare la… - rtl1025 : ???? Tra i big di #Sanremo2022 anche @michele_bravi, si presenterà con il brano 'Inverno dei fiori', lo ha annunciato ora a #SanremoGiovani - cheiadeviida : RT @allebrande: Michele Bravi una delle persone a cui voglio più bene sul pianeta si è così - gabguds : RT @OndeFunky: Felice per @michele_bravi che ha fatto un percorso faticoso, profondo e si merita questo palco per testimoniare la sua cresc… -