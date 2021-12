Marco Montes | la storia vera dietro Non ci resta che vincere

Leggi su ck12

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Cosa sappiamo della vicenda di : si trattò di una truffa sportiva. Stasera 16 dicembre, in prima serata, Raitre trasmette la pellicola “Non ciche”, diretta da Javier Fesser e che fu la rivelazione cinematografica in Spagna nel 2018, con incassi davvero importanti. Si tratta di unadi finzione, ma secondo molti critici è ispirato a una vicenda reale. Il film infatti ci riporta a uno dei più grandi scandali nelladello sport in Spagna: la squadra di basket per disabili intellettivi che ha giocato le Paralimpiadi di Sydney 2000. La pellicola racconta ladi(interpretato da Javier Gutiérrez), allenatore di basket di un certo prestigio in ACB League, che attraversa un brutto momento personale e ...