Manovra | alla manifestazione di Cgil-Uil anche la Rete degli studenti medi | “uniti nella lotta”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In una piazza del Popolo gremita che ha accompagnato lo sciopero generale proclamato dae Uil, a Roma spiccavano i volti dei giovani della, entrati dporta principale con tanto di striscione “” a pensionati e lavoratori. “Siamo un centinaio – dice all’Adnkronos Luca Iannariello, coordinatore nazionale della– Abbiamo deciso di partecipare allo sciopero generale perché come i lavoratori chiediamo un cambio su Pnrr e legge bilancio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Cgil: 'La manovra ignora troppi'. L'agitazione odierna è stata organizzata da Cgil e Uil, mentre la ... presente in forze anche alla manifestazione di Milano, tenutasi questa mattina in piazza Sempione,... lanciano un avvertimento al governo: senza risposte concrete per cambiare la manovra la battaglia ... Lanciamo un segnale al governo, alla politica e al Paese: c'è gente che soffre, chiede aiuto e di ... Per i sindacati l'adesione allo sciopero è stata dell'80%. LECCO – Giornata di mobilitazione nelle piazze per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra…